Могерини отправится в Иран на инаугурацию Рухани

2017-07-30 05:33 | www.apa.az | 4

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отправится 5 августа с визитом в Тегеран.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», глава дипломатии ЕС совершит этот визит в качестве председателя Объединенной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

"По этому случаю она проведет двусторонние встречи с иранскими официальными лицами для обзора хода выполнения соглашения по ядерной программе и обсуждения вопросов двусторонней и региональной значимости", - говорится в пресс-релизе.