"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в США

2017-07-30 06:27 | www.trend.az | 6

"Барселона" победила "Реал" со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов по футболу, передает ТАСС.

Встреча предсезонного товарищеского турнира прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США).

В составе каталонцев мячи забили Лионель Месси (3-я минута), Иван Ракитич (7) и Жерар Пике (50). У мадридцев отличились Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).

В матче не принимал участие португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду, он готовится к сезону по индивидуальной программе.

На стадионе, вмещающем 65 тыс. зрителей, был аншлаг. При этом самые дешевые билеты на матч стоили $170, а самые дорогие - около $10 тыс.