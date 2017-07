"Barselona" "Real Madrid"i Beynəlxalq Çempionlarının Kubokunda məğlub edib (VİDEO)

İspaniyanın "Barselona" klubu "Real Madrid"i ABŞ-da keçirilən Beynəlxalq Çempionlarının Kubokunda 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

Trend-in məlumatına görə, "Barselona"nın qollarını Lionel Messi (3-cü dəqiqə), İvan Rakitiç (7-ci dəqiqə) Jerar Pike (50-ci dəqiqə) vurublar. "Real Madrid"in qollarını isə Mateo Kovaçiç (14-cü dəqiqə) və Marko Asensio (36-cı dəqiqə) vurublar.

Qeyd edək ki, oyunda portuqaliyalı Kriştianu Ronaldu iştirak etməyib.