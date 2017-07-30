В Китае начался парад в честь основания Народной освободительной армии

2017-07-30 07:13 | www.trend.az | 5

Первый с 1949 года парад в честь дня основания Народной освободительной армии Китая начался на тренировочной базе в провинции Внутренняя Монголия, передает Интерфакс со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Парад принимает председатель КНР Си Цзиньпин.

В 2017 году отмечается 90-я годовщина со дня основания Народной освободительной армии.

На параде впервые показаны китайские межконтинентальные ракеты DF-31AG.