В Габале состоялся концерт Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии

2017-07-30 07:29 | www.apa.az | 4

В рамках Габалинского IX Международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинг», состоялся концерт Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли.

Как передает АПА, на концерте, организованном на большой открытой сцене перед Конгресс-центром Гейдара Алиева, молодых членов студенческого симфонического оркестра сопровождал известный пианист, победитель 43-го фестиваля Montreux Cazz, состоявшегося в Швейцарии в 2009 году, президентский стипендиат, участник ряда международных фестивалей и концертов Исфар Сарабский.

Дирижировал концертом основатель струнного квартета «Оазис» и антрепризного ансамбля «Ад либитум», лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Баку Симфониетта» Джавад Тагизаде. На концерте оркестра прозвучали симфонические гравюры «Голубая рапсодия» Дж.Гершвина, «Караван» С.Гаджибекова, произведение «Кавказские легенды» К.Акперова. Концерт вызвал большой интерес зрителей.

Отметим, что 30 июля в Габале состоится церемония открытия фестиваля, зрителям будет представлена опера У.Гаджибейли «Лейли и Меджнун». В рамках фестиваля, который продлится шесть дней, планируется дать около 15 концертов в Габале, Шеки и Исмаиллы.