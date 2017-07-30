В Баку стартует десятый день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе

2017-07-30 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку в воскресенье стартует десятый день соревнований Чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2017.

Сегодня в Бакинском центре по стрельбе в первой половине дня пройдут соревнования по стрельбе из винтовки из положения «лёжа» на дистанции 300 метров среди мужчин, по стрельбе из винтовки из трёх положений с 300 метров среди женщин, по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин и юниоров, а также, частично, соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

Вторая половина 10-го дня Чемпионата продолжится соревнованиями по стрельбе из винтовки из трёх положений на дистанции 300 метров среди мужчин, по стрельбе из крупнокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин, и смешанными соревнованиями по стрельбе из винтовки на дистанции 300 метров. Также во второй половине дня продолжатся соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.