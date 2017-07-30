Туркомпании Азербайджана не получали предупреждений о вирусе в Турции – Ассоциация туризма Азербайджана

2017-07-30 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В туристические компании Азербайджана не поступало предупреждений о распространении в Турции вируса Коксаки, сообщил в субботу Trend глава Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, об этом азербайджанские туркомпании не информировали и их партнеры в Турции. «Мы не слышали о распространении такого вируса в Турции, и пока не сталкивались с такой проблемой. Не слышали и о том, что конкретно из-за этого вируса были возвращены билеты», - отметил Багиров.

Председатель Азербайджанской ассоциации здоровья и поддержки термального туризма, президент компании Millennium tourism Руслан Гулиев сообщил в субботу Trend, что не информирован о распространении в Турции вируса Коксаки.

По словам Гулиева, если в каком-то государстве наблюдается эпидемиологическая напряженность, хаос, угроза террора, то МИД Азербайджана предупреждает граждан не совершать поездок в эту страну. «Туристические компании регулярно информируются о таких процессах, и в свою очередь обязаны информировать об этом своих клиентов, собирающихся в поездку. Что касается вируса Коксаки, то пока туркомпании не были предупреждены об этом», - сказал Гулиев.

Отметим, что в настоящее время в Турции среди детей распространен вирус Коксаки. Учитывая, что сегодня из Азербайджана в Турцию выезжает много туристов, возможно проникновение этого вируса в Азербайджан.

По информации министерства культуры и туризма Турции, в текущем году число граждан Азербайджан, посетивших Турцию, выросло на 28,96% относительно соответствующих показателей прошлого года. Только в январе-мае 2017 года Турцию посетило 243 421 граждан Азербайджана.

Вирус Коксаки относится к возбудителю детских инфекций. Он вызывает вирусный инфекционный процесс – энтеровирусный стоматит с экзантемой. Заболевание преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Чаще всего вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем, поэтому болезнь очень быстро распространяется среди людей. Больше всего заражаются дети дошкольного и школьного возраста. Часто болезнь, вызванная вирусом, протекает с симптомами, схожими с проявлениями гриппа, или вовсе бессимптомно. Если признаки все же проявились, то начало болезни обычно протекает бурно. Температура тела человека, заразившегося этим вирусом, может подняться до 38 °C, он плохо себя чувствует, возникает тошнота и рвота. На теле могут появиться красные пятна с пузырьками, расчесывание которых приведет к распространению вируса. Болезнь длится от семи до десяти дней и обычно проходит без последствий. Тяжело протекает болезнь обычно у новорожденных и людей с имуннодефицитом. Отметим, что случаи заболевания этим вирусом в прошлом году были зафиксированы в Латвии и Эстонии.

(Текст: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)