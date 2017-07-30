Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi 140 kez ihlal etti

2017-07-30 09:41 | www.trend.az | 1

Ermenistan silahlı bölmeleri temas hattından Azerbaycan mevzilerine ağır makineli tüfekler kullanarak, ateşkesi gün içinde 140 kez ihlal etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM'in Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.