Финский стрелок: В Азербайджане прекрасные места для проведения международных соревнований

2017-07-30 10:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Участие в проводимом в Баку чемпионате Европы по стрельбе, приумножило мой опыт, соревнования проходят очень волнительно. Об этом в субботу сообщила Trend стрелок из Финляндии Эмили Пертизова. Финская гостья отметила, что Азербайджан на высоком уровне проводит чемпионат.

«Я во второй раз приезжаю в Азербайджан. До этого я участвовала в Кубке мира по стрельбе, проведенном в Габале. В Азербайджане прекрасные места для проведения международных соревнований. Стрелковый центр соответствует международным стандартам, и для участников созданы все необходимые условия», - сказала Пертизова.

Финская гостья подчеркнула, что ей очень понравился Азербайджан, добавив, что здесь живописная природа и гостеприимные люди.

Отметим, что в субботу в Бакинском стрелковом центре стартовали соревнования девятого дня чемпионата по Европы по стрельбе.

Девятый день чемпионата начался с соревнований по стрельбе из ружья с расстояния 300 метров среди женщин. Еще одним состязанием сегодняшнего дня – стала стрельба из пистолета на 25 метров среди мужчин (юниоры).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)