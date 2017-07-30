Алла Пугачева упала в обморок от жары в Баку – ВИДЕО

2017-07-30 10:15 | www.oxu.az | 5

Певица Лайма Вайкуле опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с собой и Аллой Пугачевой, который заканчивается неожиданным образом.

Как передает Oxu.Az, все начинается с того, что Лайма Вайкуле приветствует поклонников на видео.

«Я не могу, мне жарко», - говорит, в свою очередь, примадонна российской эстрады. – «Фестиваль – жара. Прощайте».

Затем Алла Пугачева падает в обморок.

Напомним, звезды сейчас находятся на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Он проходит с 27 по 30 июля.

A.M.