Алла Пугачева упала в обморок от жары в Баку – ВИДЕО
2017-07-30 10:15 | www.oxu.az | 5
Певица Лайма Вайкуле опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с собой и Аллой Пугачевой, который заканчивается неожиданным образом.
Как передает Oxu.Az, все начинается с того, что Лайма Вайкуле приветствует поклонников на видео.
«Я не могу, мне жарко», - говорит, в свою очередь, примадонна российской эстрады. – «Фестиваль – жара. Прощайте».
Затем Алла Пугачева падает в обморок.
Напомним, звезды сейчас находятся на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Он проходит с 27 по 30 июля.
A.M.