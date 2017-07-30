Болгария вновь может стать основным поставщиком фармацевтической продукции в Азербайджан

2017-07-30 10:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ряд болгарских компаний проявляет интерес к промышленному парку в Пираллахи и в настоящее время изучают возможности будущего сотрудничества, сказала в интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

"Большие перспективы для сотрудничества между двумя странами открыты в сфере фармацевтики. В 70-80-е годы прошлого века Болгария традиционно считалась одной из основных стран-поставщиков фармацевтической продукции в республики бывшего Союза, в том числе и в Азербайджан. Сегодня производство в этой сфере налажено в соответствии с международными стандартами, и болгарские компании рассматривают новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере фармацевтики", - сказала посол.

По ее словам, посольство направило бизнес-ассоциациям Болгарии необходимую информацию о деятельности промышленного парка в Пираллахи, что вызвало у деловых людей большой интерес.

Еще одной приоритетной сферой для сотрудничества дипломат назвала парфюмерную индустрию Болгарии.

Осенью в Софии планируется проведение бизнес-встречи деловых людей двух стран, в ходе которой представители компаний получат возможность более детально обсудить вопросы сотрудничества.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана в сентябре 2016 года и специализируется на производстве фармацевтической продукции. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от уплаты различных налогов и таможенных пошлин.

В течение трех лет в Азербайджане уже будет действовать ряд фармацевтических заводов. В Пираллахинском промышленном парке уже началось строительство двух заводов. Первый фармзавод Hayat Pharm является совместным азербайджано-российским проектом. С российской стороны в данном проекте участвует "Р-Фарм".

Второй завод Caspian Pharmed строится совместно с иранской компанией Tanim Pharmaceutical Investment Company (TPIC). Третий завод строится азербайджанской компанией Diamed Co.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Болгарией в январе-мае 2017 года достиг почти 4,77 миллиона долларов, из которых на импорт из этой страны пришлись 4,69 миллиона долларов. За год товарооборот между двумя странами вырос на 1,6 процента.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)