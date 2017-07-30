Трагедия в Ленкорани: Ребенка украли у матери и выбросили в колодец

2017-07-30 10:49 | www.oxu.az | 7

В селе Даргуба Лянкяранского района Азербайджана произошло чудовищное убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в колодце найдено тело девочки, родившейся 6 дней назад.

Пять дней назад новорожденная Мелек Шаиг гызы Нурруллаева была похищена. Родители сообщили о пропаже в полицию. А сегодня утром тело младенца обнаружили в колодце.

Тело направлено на экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело.

A.M.