Трагедия в Ленкорани: Ребенка украли у матери и выбросили в колодец
2017-07-30 10:49 | www.oxu.az | 7
В селе Даргуба Лянкяранского района Азербайджана произошло чудовищное убийство.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в колодце найдено тело девочки, родившейся 6 дней назад.
Пять дней назад новорожденная Мелек Шаиг гызы Нурруллаева была похищена. Родители сообщили о пропаже в полицию. А сегодня утром тело младенца обнаружили в колодце.
Тело направлено на экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело.
A.M.