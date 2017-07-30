В основе социальной политики Азербайджана стоит человеческий фактор - депутат

2017-07-30 11:03 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В основе социальной политики Азербайджана стоит человеческий фактор и благосостояние народа, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гулиев.

По его словам, социальная политика государства направлена на обеспечение достойного уровня жизни населения.

Гулиев добавил, что согласно Индексу человеческого развития ООН, Азербайджан занимает 70 место среди 200 стран.

"Это является одним из лучших показателей среди стран-членов СНГ", - сказал парламентарий.

Гулиев отметил, что предпринимаются последовательные меры по обеспечению граждан жильем. Кроме этого, существуют отдельные программы для инвалидов карабахской войны и семей шехидов по обеспечению их жильем.

(Автор: Ильхама Исабалаева)