Лейла Алиева: Сегодняшний вечер, который полон любви – ФОТО

2017-07-30 11:19 | www.oxu.az | 4

После завершения церемонии традиционного прохода по красной дорожке Международного музыкального фестиваля «Жара» ведущие пригласили к микрофону вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву, являющуюся почетной гостьей музыкального праздника.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Азертадж, Лейла Алиева поприветствовала участников и гостей фестиваля и, отвечая на вопрос ведущей: «Люди действительно в восхищении. Все артисты говорят, что чувствуют себя здесь как дома. Как вы добиваетесь этого?», сказала: «Это – Баку и, как всегда, открытые, милые, а самое главное, добрые люди. И, конечно, сегодня мы все вместе – и местные жители, и гости. Сегодняшний вечер полон любви. Большое спасибо за это. Благодарю всех вас, желаю счастья, крепкого здоровья, любви. Большое спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Сегодняшний вечер прекрасен благодаря всем нам, всем, кто принимает участие в фестивале».

Ранее участники третьего дня фестиваля «Жара-2017», прошедшие по красной дорожке, ответили на вопросы журналистов, поделились впечатлениями о Баку и фестивале.

Народный артист России, пародист Владимир Винокур на красной дорожке со свойственным ему юмором так выразил мнение о Баку и фестивале: «Мне надоела холодная российская погода. Поэтому я приехал в Баку, самый горячий город мира».

Отметив, что завидует коллегам, прибывшим в Баку три дня назад, заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш сказала: «Я приехала в Баку прошлой ночью. Готовилась к фестивалю. На «Жаре» нужно появится не только красивой внешне, но и подготовленной. Сегодня я исполню песню «Лучше тебя нет». Эта песня посвящена именно «Жаре». Действительно, нет фестиваля, лучше, чем «Жара».

Все спрашивали у Филиппа Киркорова на красной дорожке, почему он поздно приехал на «Жару». Он так ответил на этот вопрос: «Я сконцентрировал внимание на основном вечере фестиваля – вечере Аллы Пугачевой». Назвав Аллу Пугачеву виртуозным мастером, Филипп Киркоров подчеркнул, что ее исполнение неповторимо, отметил, что с любовью слушает ее песни на протяжении многих лет.

Другой участник фестиваля - Алессандро Сафина сказал, что несколько раз приезжал в столицу Азербайджана, отметил, что Баку - красивый, неповторимый город, который вечно манит его к себе.

Последним по красной дорожке прошел ЭМИН. Oн подчеркнул, что сегодня на «Жаре» состоится грандиозный вечер, отметил, что полный сюрпризов концерт Аллы Пугачевой оставит неизгладимый след в памяти поклонников ее творчества.

Ведущими этой части мероприятия были Юлия Лещенко и Слава Никитин.

Напомним, что третий вечер «Жары» посвящен творчеству народной артистки СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации Аллы Пугачевой.

A.M.