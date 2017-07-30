В результате стрельбы в клубе в ФРГ погиб человек

2017-07-30 11:46 | www.apa.az | 3

Один из гостей ночного клуба в Констанце на юго-западе ФРГ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) открыл стрельбу по посетителям.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, преступник убил одного человека и ранил троих. Об этом сообщили в воскресенье в полиции.

После этого 34-летний мужчина покинул здание и вступил в перестрелку с полицией. Подозреваемый получил ранение и скончался позже в больнице. О его мотивах ничего не сообщается.

“После стрельбы в Констанце угрозы в настоящее время нет. Полиция начала расследование”, - говорится в коротком сообщении стражей порядка в Twitter.