Прогноз погоды на понедельник

2017-07-30 12:22 | www.oxu.az | 4

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра будет без осадков, однако, вечером в некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 20-25, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

A.M.