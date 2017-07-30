Almanya'da gece kulübüne saldırı: Ölü ve yaralılar var

2017-07-30 12:41 | www.trend.az | 1

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Konstanz'da silahlı bir saldırgan bir gece kulübünün içinde etrafa ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü.

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Konstanz'da 34 yaşında silahlı bir adam Grey isimli gece kulübünün içinde etrafa ateş açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır.

Ağır yaralı olarak yakalanan saldırgan kaldırıldığı hastanede kısa bir süre sonra öldü. Saldırganın amacının ne olduğu henüz bilinmiyor. Saldırganın olayda yalnız hareket ettiği açıklandı.

Bir polis memurunun salldırganla yaşanan çatışma sırasında yaralandığı belirtiliyor.

Cuma günü Almnaya'nın Hamburg kentinde düzenlenen bir saldırıda 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.