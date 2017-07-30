Вечер Аллы Пугачевой в Баку – ФОТО

2017-07-30 13:07 | www.oxu.az | 4

29 июля в центре отдыха «Sea Breeze» прошел еще один незабываемый день. Творческий вечер всемирно известной певицы, Примадонны российской эстрады, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации Аллы Пугачевой был богат прекрасными исполнениями и сюрпризами.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Азертадж, концертная программа в рамках Международного музыкального фестиваля «Жара-2017», обещавшая зрителям незабываемые минуты и сюрпризы, началась дуэтом Инны Маликовой и Александра Реввы.

Олег Газманов, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, группа «Фабрика», Жасмин, Стас Михайлов, Дима Билан, Валерий Меладзе, Глюкоза, ЛОБОДА и другие исполнили любимые всеми песни из репертуара Аллы Пугачевой. ЭМИН и группа A'Studio выступили вместе.

Отметив, что Азербайджан – страна богатой культуры, а нынешний фестиваль проходит грандиозно, Филипп Киркоров впервые перед бакинскими зрителями исполнил песню «На небе».

Стас Михайлов сказал, что на этом пространстве собрались прекрасные, добрые люди, выразил пожелание, чтобы «Жара» стала традиционной, отметил готовность каждый год с удовольствием участвовать в этом фестивале.

Ведущий рассказал о музыкальном искусстве Азербайджана, серьезном отношении к творчеству, сообщил, что на этой земле выросли такие мастера, как Муслим Магомаев, Полад Бюльбюльоглу.

Дима Билан сказал, что завидует Баку, его прекрасным жителям, исполнил дуэт с азербайджанской певицей Нигяр Джамал.

Затем на сцену вышли Альбина Джанабаева, Алессандро Сафина. Эмилия Ягубова исполнила песню «Старинные часы» из репертуара Аллы Пугачевой. Отметив, что давно дружит с ЭМИНОМ, Владимир Винокур сказал, что «Жара» организована на мировом уровне, исполнил одну из любимых всеми песен выдающейся певицы.

Максим Галкин, исполнив известную песню «Арлекино» из репертуара Аллы Пугачевой, выразил признательность организаторам за высокое гостеприимство, проведение этого грандиозного мероприятия и музыкального вечера, подчеркнул, что всегда с большим удовольствием приезжает в Баку.

Вышедшие на сцену ЭМИН и Григорий Лепс исполнили песню «Every night, every day» из репертуара Муслима Магомаева. ЭМИН пригласил всех на мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею Муслима Магомаева, которое состоится 25 октября в Crocus City Hall в Москве.

ЭМИН выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за поддержку в организации фестиваля, поблагодарил всех организаторов и участников.

Наконец, наступил момент, который с нетерпением ждали зрители: вышедшая на сцену под бурные аплодисменты Алла Пугачева исполнила песни «Просто», «Птица певчая», «Хочется», «Счастливые дни» и другие, вместе с Максимом Галкиным спела песню «Это любовь».

Вечер завершился песней «Под одним флагом» в исполнении всех участников и фейерверком.

Алла Пугачева назвала «Жару» прекрасным фестивалем в прекрасной стране.

Среди почетных гостей музыкального вечера, посвященного творчеству выдающейся певицы Аллы Пугачевой, была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

A.M.