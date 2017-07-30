США хотят выйти из ядерной сделки, заявили в МИД Ирана

2017-07-30 13:19 | www.apa.az | 7

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что президент США Дональд Трамп пытается сделать Тегеран главной ответственной стороной за срыв соглашения по ядерной программе, чтобы Вашингтон смог выйти из сделки.

Как сообщает АПА об этом передает агентство Fars.

“Трамп и США в целом пытаются выйти из ядерной сделки, переложив всю ответственность за ее срыв на Иран”, — заявил Аракчи, который также является старшим переговорщиком Ирана по ядерным вопросам.

По словам дипломата, среди поводов для новых санкций названы нарушения прав человека, поддержка терроризма, разработка ракетной программы, однако все эти предлоги не связаны с ядерным оружием.

Законопроект ставит целью отпугнуть всех от ведения бизнеса с Ираном, считает Аракчи. Действия США нарушают ядерную сделку, поскольку они подрывают принцип осуществления соглашения “в духе доброй воли”, включенный в совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отметил он.

Замминистра добавил, что Иран подготовит контрмеры в ответ на санкции США. Ответ будет “просчитанным” и “продуманным” и не позволит Вашингтону подтолкнуть Тегеран к нарушению соглашения.