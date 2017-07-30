При нападении на ночной клуб в турецком Бодруме погиб один человек

2017-07-30 14:02 | www.apa.az | 5

Один человек погиб, еще 4 ранены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в турецком городе Бодрум.

Как передает АПА, об этом сообщает газета Hurriyet.

Нападение на ночной клуб произошло в субботу, его совершила группа неустановленных лиц. Личность погибшего известна: им является 22-летний Фуркан Сай (Furkan Say). Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины нападения пока неизвестны, начато расследование инцидента.