Дима Билан упал в бассейн и довел до слез Аллу Пугачеву в Баку – ВИДЕО

2017-07-30 15:48 | www.oxu.az | 7

В Баку с большим успехом продолжается международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», организаторами которого являются певец и музыкант EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

В рамках третьего фестивального дня прошел творческий вечер примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой, в ходе которого одним из самых запоминающихся номеров стало выступление популярного российского певца Димы Билана с песней «Не отрекаются любя».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, Д.Билан выступал не на сцене, а у бассейна – в начале номера на него полилась вода, а в завершении исполнитель, повернувшись спиной к зрителям и раскинув руки, навзничь упал в бассейн, как это было можно увидеть в нижеприведенном ролике.

Исполнение Д.Биланом песни «Не отрекаются любя» отметила и главная звезда вечера Алла Пугачева - благодаря всех артистов, выходивших на сцену, она сказала, что каждый раз от исполнения песни Биланом у нее на глаза наворачиваются слезы. «Комсомольская правда» отмечает, что примадонна не сдержала эмоций и в этот раз, растрогавшись до слез.

A.M.