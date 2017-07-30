Валерия станцевала азербайджанский танец с Поладом Бюльбюль оглу – ВИДЕО

2017-07-30 16:05 | www.oxu.az | 4

Популярна российская певица Валерия станцевала азербайджанский танец с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, видео, на котором Валерия танцует с послом под азербайджанскую песню в рамках фестиваля «Жара», певица разместила на своей станице в Instagram.

«В гостях у радушной семьи Агаларовых. Танцуем с легендарным Поладом Бюль-Бюль Оглы», - подписала видео Валерия.

A.M.