Корреспондент RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии

2017-07-30 16:28 | www.apa.az | 3

Корреспондент RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ в сирийской провинции Хомс.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал.

“Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс”, — говорится в сообщении на арабской версии сайта.

Кроме того, при обстреле был ранен оператор RT.