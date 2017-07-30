В Москве объявили штормовое предупреждение

2017-07-30 16:37 | www.oxu.az | 3

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, в воскресенье ожидаются дождь, гроза, град и сильный ветер, возможны подтопления и заторы на дорогах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает столичный главк МЧС России.

«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10 часов 31 июля в городе Москве ожидается гроза, дождь (местами сильный), местами град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», – рассказали в пресс-службе.

A.M.