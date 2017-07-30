В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Хайяма Нисанова

2017-07-30 16:39 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в субботу состоялся сольный концерт Хайяма Нисанова.

В рамках традиционных программ отдыха, организованных в парке Центра в выходные дни, на этот раз Хайям Нисанов в живом исполнении представил зрителям свои прекрасные песни и шоу-программу.

Сотни жителей и гостей столицы, которые отдыхали в парке Центра, отлично провели выходной день на концерте, который длился около двух часов.

Отметим, что в парке Центра каждую неделю организуются различные развлекательные программы и программы отдыха. Вход на данные мероприятия свободный.