В Грузии официально открылись многонациональные учения “Достойный партнер 2017” - ФОТОСЕССИЯ

2017-07-30 16:46 | www.apa.az | 6

Многонациональные учения «Достойный партнер 2017» официально открылись На военном аэродроме в Вазиани состоялась церемония открытия многонациональных учений “Достойный партнер 2017”.

Как передает АПА, к военнослужащим, участвующим в учениях обратились с речью президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая и посол США в Грузии Ян Келли.

По информации Министерства обороны Грузии, учения «Достойный партнер» проводится в Грузии уже в третий раз и ставят целью улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО (NRF) и углубление сотрудничества между участвующими в NRF странами.

Как поясняют в Минобороны, в этом году учения будут более широкомасштабными и в них принимают участие 8 стран членов и партнеров НАТО - Грузия, США, Великобритания, Германия, Украина, Армения, Словения и Турция. По данным ведомства, в учениях будут участвовать более 2800 военных.

«Впервые в учения включится германский бронетранспортер «Боксер». Также будут представлены американские танки “Абрамс”, боевые машины пехоты “Бредли” и “Страйкер”, а также американский военный самолет типа C-130», - сообщают в Министерстве обороны.

Учения “Достойный партнер 2017” будут проходить до 12 августа включительно на военном аэродроме в Вазиани, полигоне Вазиани и тренировочной базе Норио.