В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Хайяма Нисанова – ФОТО

2017-07-30 16:59 | www.oxu.az | 8

В парке Центра Гейдара Алиева в субботу состоялся сольный концерт Хайяма Нисанова.

Как передает Oxu.Az, в рамках традиционных программ отдыха, организованных в парке Центра в выходные дни, на этот раз Хайям Нисанов в живом исполнении представил зрителям свои прекрасные песни и шоу-программу.

Сотни жителей и гостей столицы, которые отдыхали в парке Центра, отлично провели выходной день на концерте, который длился около двух часов.

Отметим, что в парке Центра каждую неделю организуются различные развлекательные программы и программы отдыха. Вход на данные мероприятия свободный.

A.M.