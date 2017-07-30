Корреспондент российского телеканала убит в Сирии

2017-07-30 17:31 | www.oxu.az | 5

Корреспондент российского телеканала RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГИЛ в сирийской провинции Хомс.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал.

«Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГИЛ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс», - говорится в сообщении на арабской версии сайта.

Как отмечает телеканал, журналист получил смертельное ранение во время обстрела, которому экстремисты подвергли позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия. Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска.

Гибель журналиста подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…», - написала она в своем микроблоге в Twitter.

A.M.