Горячий концертный номер Димы Билана и Нигяр Джамал на фестивале «Жара-2017» – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-30 17:38 | www.oxu.az | 6

В Баку с большим успехом продолжается международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», организаторами которого являются певец и музыкант EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, гостями третьего фестивального дня победители международного песенного конкурса «Евровидение» разных лет – популярный российский певец Дима Билан и звезда азербайджанского шоу-бизнеса Нигяр Джамал, который исполнили на фестивальной сцене свой дуэт «Обними меня» (музыка Исы Меликова, слова Паулины Володковской).

Концертный номер звезд «Евровидения» на «Жаре 2017» получился горячим и сорвал бурные аплодисменты зрителей.

A.M.