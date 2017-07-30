Арабские страны признают только Кувейт как посредника в кризисе с Катаром

2017-07-30 19:00 | www.oxu.az | 5

Четыре арабские страны, объявившие бойкот Катару, признают только Кувейт в качестве посредника в урегулировании этого конфликта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье в Манаме глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа.

«Помимо роли эмира Кувейта Сабах Аль Ахмеда Аль Джабера Ас-Сабаха, нет больше никаких ролей, он с самого начала выступает в этом качестве, все его поддерживают, и мы надеемся, что его миссия увенчается успехом», – сказал бахрейнский министр на пресс-конференции.

В воскресенье в столице Бахрейна Манаме прошли переговоры глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, объявивших Катару бойкот. По итогам встречи арабская четверка заявила, что сохраняет в силе все требования, выдвинутые катарским властям. Кроме того, министры выразили готовность к диалогу с Катаром, если катарские власти на деле подтвердят прекращение поддержки терроризма.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.

A.M.