Умер один из творцов независимости Алжира

2017-07-30 20:00 | www.oxu.az | 5

Экс-премьер Алжира, один из творцов независимости страны от Франции Реда Малек скончался на 86-м году жизни.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает национальное информационное агентство APS.

Малек будет похоронен в воскресенье на кладбище Эль-Алиа в Алжире.

В 1957–1962 годах политик возглавлял официальную газету Фронта национального освобождения страны. После входил в делегацию, которая добилась подписания Эвианских соглашений с Францией. Документы положили конец Алжирской войне и ознаменовали независимость страны.

Малек в 1993–1994 годах возглавлял правительство Алжира.

Н.О.