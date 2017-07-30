Француженка завоевала "золото" соревнований по стендовой стрельбе в Баку

2017-07-30 19:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Спортсменка из Франции Луси Анастоссиоу завоевала "золото" соревнований по стендовой стрельбе в Баку.

Представительница Кипра Андри Елефзериоу заняла второе место, "бронза" досталась спортсменке из Германии Кристине Вензель.

На данных соревнованиях Азербайджан представляли Нурлана Джафарова, Регина Мефтахетдинова и Пюстеханым Меликова.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.