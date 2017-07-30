Изобретатель исчезающего спрея требует с ФИФА 35 млн долларов

2017-07-30 20:30 | www.oxu.az | 5

Бразилец Гейне Алеманье, создавший исчезающий спрей для футбольных судей, потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) 35 миллионов долларов за его использование.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на O Globo.

«ФИФА притворяется, что не знает обо мне, что я никому ничего не говорил. В моем письме все ясно, патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж», — заявил Алеманье, отметив, что не пытается таким образом добиться признания, а лишь хочет справедливости.

«Я не ищу признания, весь мир и так знает, что я изобрел спрей. Я хочу получить уважение ФИФА, дело не в 35 миллионов, я хочу справедливости. Следующим шагом будет продвижение запрета на использование изобретения, я должен убедить в этом судью», — подчеркнул бразилец, который в 2010 году получил патент на свое изобретение.

В ФИФА посчитали обвинения необоснованными и несправедливыми.

Исчезающий спрей используется судьями на крупных футбольных турнирах. С его помощью арбитр отмечает точку, с которой будет нанесен штрафной удар, а также линию, за которую не могут выходить футболисты, стоящие в стенке. Белое вещество исчезает с газона менее чем за минуту.

Н.О.