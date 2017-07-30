"Это надо увидеть!": Николай Басков отметит день рождения грандиозным шоу в Баку (ФОТО)

2017-07-30 20:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life.

Одним из участников фестиваля является народный артист России Николай Басков, который рассказал Trend Life, что отметит свое 41-летие в Баку грандиозным концертом.

"Решил, что выступлю в Баку с сольным концертом 15 октября, в свой день рождения. Привезу грандиозное шоу "Игра", премьера которого прошла в прошлом году на сцене Кремлевского дворца в Москве. Оно уже было представлено в России и Европе.

"Игра" - большое театрализованное представление в невероятных проявлениях сценографии и сценических костюмов. Это суперсовременное оформление сцены, компьютерная графика, 500 костюмов и почти 70 человек коллектива", - сказал артист.

Город Баку Николай Басков выбрал не случайно для того чтобы отметить день рождения, по словам артиста первым музыкантом, к которому он пришел на прослушивание был легендарный исполнитель Муслим Магомаев, именно его певец считает своим "крестным отцом" в творчестве.

"Мой творческий путь начался со знакомства с выдающимся исполнителем Муслимом Магомаевым. Когда мне было лет 16-17, и только начиналась моя карьера, я первый раз пришел к нему домой на прослушивание. Муслим Магомаев сказал, что мне нужно заниматься вокалом, что это мое призвание. Потом, в 19 лет я попал на прослушивание к Поладу Бюльбюльоглу и тоже получил благословение. Так как я всегда отмечаю день рождения концертом, то решил, что в этот раз надо выступить в Баку и отдать дань уважения этим корифеям", - рассказал народный артист России.

Николай Басков обратился ко всем бакинским поклонникам и пригласил их на свой концерт.

"Жду всех на свой концерт, поверьте, это надо увидеть и заодно поздравить меня с 41-летием", - добавил певец.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. 28 июля, состоялся юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля - творческий вечер Аллы Пугачёвой, а сегодня, 30 июля, состоится юбилейный вечер Григория Лепса.

(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)