На камерном концерте квартета “Furioso” в Габале прозвучали произведения европейских композиторов

2017-07-30 20:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Габалинский международный музыкальный фестиваль стал одним из традиционных мероприятий, проводимых в последние годы в Азербайджане. Этот фестиваль считается одним из самых успешных проектов Фонда Гейдара Алиева, известных во всем мире. Габалинский фестиваль, ежегодно организуемый при поддержке "Гилан Холдинг", представляя иностранным гостям произведения азербайджанских композиторов, также создает возможность местным меломанам ближе знакомиться с мировой классической музыкой.

Произведения азербайджанских и европейских композиторов, которые звучат на IX Габалинском международном музыкальном фестивале, где участвуют всемирно известные дирижеры, музыканты, художественные коллективы и солисты из Азербайджана, России, Израиля, США, Италии, Литвы и Словении, вызывают большой интерес у зрительской аудитории. В дни фестиваля в Габале очень многолюдно, царит особая атмосфера.

30 июля в рамках фестиваля в камерном зале Конгресс-центра имени Гейдара Алиева в городе Габала состоялся камерный концерт с участием молодых азербайджанских музыкантов. Победитель ряда международных конкурсов, Президентский стипендиат Атабала Манафзаде, имя которого включено в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана, исполнил на фортепиано произведения Г.Энеску, В.А.Моцарта, А.Дворжака, Ф.Шопена, К.Дебюсси.

Большой интерес у любителей музыки вызвал и концерт квартета “Furioso”. Было сообщено, что квартет “Furioso” действует с 2011 года под руководством декана исполнительского факультета Бакинской музыкальной академии, профессора Назмии Аббасзаде.

Напомним, что IX Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и “Гилан Холдинг”, завершится 3 августа.