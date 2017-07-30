Анджелина Джоли, Холли Берри и другие - какими мы увидели их на экране впервые – ФОТО

2017-07-30 21:00 | www.oxu.az | 4

Смешные и юные, дерзкие и наивные — мы почти не помним такими этих знаменитых актрис. Решили покопаться в архивах в поисках кадров с ранних съемок Джоли, Крус, Йоханссон и других.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джулия Робертс

«Удовлетворение», 1988

Анджелина Джоли

«Хакеры», 1995

Скарлетт Йоханссон

«Воришки», 1996

Сальма Хайек

«Тереса» (1989 — 1991)

Меган Фокс

«Королева экрана» (2003 — 2006)

Джессика Альба

«Флиппер», 1995

Пенелопа Крус

«Ветчина, ветчина», 1992

Кейт Уинслет

«Небесные создания», 1994

Кэтрин Зета-Джонс

«Тысяча и одна ночь», 1990

Деми Мур

«Паразит», 1982

Холли Берри

«Живые куклы», 1989

Дженнифер Энистон

«Лагерь Кукамонга», 1990

Лив Тайлер

«Безмолвная схватка», 1994

Ева Грин

«Мечтатели», 2003

A.C.

