Анджелина Джоли, Холли Берри и другие - какими мы увидели их на экране впервые – ФОТО
2017-07-30 21:00 | www.oxu.az | 4
Смешные и юные, дерзкие и наивные — мы почти не помним такими этих знаменитых актрис. Решили покопаться в архивах в поисках кадров с ранних съемок Джоли, Крус, Йоханссон и других.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Джулия Робертс
«Удовлетворение», 1988
Анджелина Джоли
«Хакеры», 1995
Скарлетт Йоханссон
«Воришки», 1996
Сальма Хайек
«Тереса» (1989 — 1991)
Меган Фокс
«Королева экрана» (2003 — 2006)
Джессика Альба
«Флиппер», 1995
Пенелопа Крус
«Ветчина, ветчина», 1992
Кейт Уинслет
«Небесные создания», 1994
Кэтрин Зета-Джонс
«Тысяча и одна ночь», 1990
Деми Мур
«Паразит», 1982
Холли Берри
«Живые куклы», 1989
Дженнифер Энистон
«Лагерь Кукамонга», 1990
Лив Тайлер
«Безмолвная схватка», 1994
Ева Грин
«Мечтатели», 2003