В Венесуэле рядом с избирательным участком убили двух человек

2017-07-30 20:38 | www.apa.az | 5

Два человека были застрелены в ночь на воскресенье рядом с избирательным участком в венесуэльском муниципалитете Либертадор штата Мерида.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, один из погибших – охранник учебного центра, в котором и располагается избирательный участок на выборах членов национального учредительного собрания.

Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.