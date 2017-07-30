Постпред США при ООН: “Надо прекратить разговоры о КНДР”

2017-07-30 21:08 | www.apa.az | 5

Необходимо прекратить разговоры о ситуации вокруг КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Хватит разговаривать о Северной Корее. Китай знает, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это проблема не только для США. Это потребует международного решения", — написала дипломат в своем официальном микроблоге в Twitter.

В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.