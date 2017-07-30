Путин: 755 американских дипломатов должны покинуть Россию

2017-07-30 21:45 | www.oxu.az | 8

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации», — сказал Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву.

Российский лидер подчеркнул, что с точки зрения работы дипломатического ведомства «это вполне чувствительно».

27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Позднее МИД России опубликовал заявление, согласно которому Москва приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице. Также дипведомство предложило США сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек.

Н.О.