Путин: “755 дипломатам США придется покинуть Россию”

2017-07-30 21:52 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек.

Как передает АПА, об этом В.Путин заявил он в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".

«Персонал американских дипмиссий в России сокращается на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны", - заявил он.

В пятницу Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ еще ожидает подписи президента, но в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп намерен его одобрить.