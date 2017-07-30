Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

2017-07-30 22:20 | www.oxu.az | 10

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае, если издержки будут преобладать над выгодой, страна может покинуть соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий, передает Oxu.Az со ссылкой на reuters.

«Исламская Республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет служить на пользу стране", - отметил он.

Кроме этого, Аракчи обвинил Вашингтон в попытке сорвать выполнение соглашения и сделать ответственным за это Тегеран.

Н.О.