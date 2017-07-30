Fettel Formula-1 üzrə Macarıstan Qran-prisinin qalibi olub
2017-07-30 22:40 | www.oxu.az | 6
“Ferrari” komandasında çıxış edən alman sürücü Sebastyan Fettel Formula-1 sinifli yarışlar üzrə dünya çempionatının növbəti mərhələsinin - Macarıstan Qran-prisinin qalibi olub.
Oxu.Az Report-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə bazar günü “İnterfax” agentliyi məlumat yayıb.
İkinci yeri onun finlandiyalı komanda yoldaşı Kimi Raykonnen, üçüncü yeri isə “Mercedes” komandasında çıxış edən britaniyalı Luis Hemilton tutub.
N.О.