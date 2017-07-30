В Габале состоялась церемония открытия IX Международного музыкального фестиваля

2017-07-30 23:04 | www.apa.az | 6

30 июля состоялась церемония официального открытия IX Международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинг»

Как передает АПА, на церемонии, проходившей на сцене, сооруженной под открытым небом перед Конгресс-центром Гейдара Алиева в городе Габала, вначале было зачитано поздравительное послание президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой участникам фестиваля.

После официальной церемония открытия фестиваля, зрителям была представлена опера У.Гаджибейли «Лейли и Меджнун».

Отметим, что в рамках фестиваля, который продлится шесть дней, планируется дать около 15 концертов в Габале, Шеки и Исмаиллы.