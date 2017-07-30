Алла Пугачева: Люблю Баку, люблю Азербайджан - ВИДЕО

2017-07-30 23:45 | www.oxu.az | 7

На after-party международного музыкального фестиваля «Жара-2017» примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева призналась в любви к Баку и Азербайджану, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«EMIN преподнес мне огромный-огромный подарок. Не знаю, почему я здесь – как он это сумел? На самолетах я не летаю, но прилетела, жару не переношу, но я здесь. Дело даже не в том, что мне понравилось, а в том, что я люблю Баку, люблю Азербайджан. И я соскучилась по всем настоящему азербайджанскому – гостеприимству, интернационализму, доброжелательности. Мне очень нравится здесь» - заявляет Алла Пугачева в нижеприведенном ролике, обращаясь к одному из организаторов «Жары-2017» популярному исполнителю EMIN’у.

Н.О.