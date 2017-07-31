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На акциях протеста в Венесуэле погибли 12 человек

2017-07-31 00:14 | www.apa.az | 9

Число убитых на акциях протеста против созыва Конституционной ассамблеи Венесуэлы продолжает расти.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, жертвами насилия к настоящему времени стали не менее 12 человек.

Столкновения участников антиправительственных выступлений с силами безопасности имели место в столице страны Каракасе, а также в штатах Мерида и Тачира.

В начале мая президент Николас Мадуро решил созвать КА без проведения предварительного референдума. Это привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями с органами правопорядка, беспорядками и человеческими жертвами.

К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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