Мехрибан Алиева: “Габалинский международный музыкальный фестиваль - одно из важных мероприятий, вносящих вклад в межкультурный диалог”

2017-07-31 00:32 | www.apa.az | 6

«Азербайджан, на протяжении веков вносящий вклад в развитие межцивилизационного диалога, исторически стремился укреплять единство между народами. Каждый проект, повышающий эффективность культурно-духовной интеграции, очень ценен для нас".

Как передает АПА, об этом говорится в приветственном письме Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой участникам IX Габалинского международного музыкального фестиваля.

В письме далее говорится: «Проводимые в последние годы в нашей стране мероприятия международного значения, еще раз подтверждая, что основополагающими принципами Азербайджана являются мир и гуманизм, собирают вместе представителей всех народов, независимо от языка, религии и этнической принадлежности.

Отрадно, что Габалинский международный музыкальный фестиваль, авторитет которого растет с каждым годом, признан как одно из важных мероприятий, вносящих большой вклад в межкультурный диалог. Этот праздник дружбы и музыки, в котором участвуют многочисленные музыканты из различных стран, популяризируя Азербайджан в мире как одну из успешных моделей мультикультурализма и толерантности, создавая благоприятные условия для общения и сотрудничества музыкантов, представляющих различные страны, вносит свой вклад в укрепление межцивилизационного диалога.

Уверена, что нынешний фестиваль, где будут представлены интересные и разнообразные музыкальные программы, останется в памяти наших гостей, в истории музыкальной культуры Азербайджана как одна из содержательных страниц. Желаю каждому, кто участвует в фестивале, здоровья, всем творческим людям – неиссякаемых достижений».