Церемония закрытия фестиваля "ЖАРА" в Баку: звезды на красной дорожке (ФОТО)

2017-07-31 00:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Перед началом заключительного дня праздничного вечера по красной дорожке под овации публики прошли участники и почетные гости фестиваля. Один из организаторов фестиваля, известный певец и композитор EMIN вышел на красную дорожку вместе с детьми Али и Микаилом. Также по красной дорожке прошлись Вахтанг Кикабидзе, Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Наргиз Закирова, Максим Галкин, Александр Маршал и многие другие.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады, 28 июля прошел юбилейный концерт Софии Ротару, 29 июля - творческий вечер Аллы Пугачёвой, а сегодня, 30 июля, проходит юбилейный вечер Григория Лепса.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)