При перестрелке террористов и миротворцев в Сомали погибли 24 человека

2017-07-31 00:51 | www.apa.az | 7

В Сомали в результате перестрелки между военными страны, миротворцами Африканского союза и боевиками террористической группировки «Аш-Шабаб» были убиты 24 человека.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, боевые столкновения начались утром 30 июля после того, как боевики напали на военных в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали, к юго-западу от столицы страны Могадишо.

«Мы насчитали 23 погибших солдата АМИСОМ (аббревиатура миротворческой миссии Африканского союза) и погибшего сомалийского солдата с места, где произошла перестрелка», — сказал Али Нур, замгубернатора Нижней Шабелле.

Миротворческая региональная миссия Африканского союза была начата в 2007 году и продолжается до настоящего времени. Она была начата с одобрения ООН.