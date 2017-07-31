В Саудовской Аравии полицейский погиб при атаке на патруль

2017-07-31 01:21 | www.apa.az | 6

По меньшей мере один сотрудник полиции погиб, еще шесть получили ранения после того, как полицейских патруль подвергся нападению на востоке Саудовской Аравии.

Как сообщает АПА, об этом передает саудовское новостное агентство СПА со ссылкой на заявление МВД страны.

По его данным, нападение произошло воскресенье утром в районе Эль-Катиф, по полицейскому патрулю был пущен снаряд. Пострадавшие были доставлены в больницу, где их состояние оценивается как стабильное.

МВД Саудовской Аравии сообщило, что в связи с нападением проводится расследование.