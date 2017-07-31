Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ

2017-07-31 03:26 | www.apa.az | 4

Американская администрация считает необоснованным решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России.

Как передает АПА, об этом заявил ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт", сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", - сообщил представитель госдепа.